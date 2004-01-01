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Yam Nor

Вечеринка в Negroni club!

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События: Вечеринки.

Целый год проходит у Yam Nor в разъездах по городам и странам, где он гастролирует со своими умопомрачительными сетами.

Yam Nor (Роман Гладилин) в совершенстве владеет искусством создания музыки, в манере свойственной только ему. Он экспериментировал в различных жанрах танцевальной музыки под разными псевдонимами, что стало результатом огромной дискографии, которая включает релизы на культовых лейблах LouLou Records и Sleazy G.

Список артистов, в чьих сумках находятся его треки, бескрайне велик: Kolombo, Loulou Players, Vanila Ace, Amine Edge, Betoko, Sammy W & Alex E, Vintage Culture, Kinree, Lucas Arr, Animal Picnic, Monte, Giom, SION, Raxon, TAPESH, Wally Lopez, Da Fresh, Pysh, Mousse T, Eelke .

C уверенностью можно говорить, что такие музыканты как Yam Nor, это герои новой эры для Российской клубной культуры!

Negroni club
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