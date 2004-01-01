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Я жизнь люблю!

Литературный вечер, посвященный памяти Николая Колычева

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События: Творческие вечера.

Мурманская областная научная библиотека и Мурманская организация Союза писателей России приглашают любителей поэзии на литературный вечер, посвященный памяти мурманского поэта Николая Колычева. Его перу принадлежат поэтические книги, публикации в литературных сборниках. Он – лауреат множества литературных премий и конкурсов. Многие его поэтические произведения стали песнями, написанными им самим и самодеятельными и профессиональными композиторами.

Год назад, 6 июня 2017 года, Николай Владимирович ушел из жизни. Вспомнить замечательного мурманского поэта придут собратья по перу, друзья, почитатели его таланта. На вечере будут звучать поэтические строки и песни на стихи Николая Колычева.

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