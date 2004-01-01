Я выпестовал сам свою звезду и веру…

В этом году поэту, журналисту и краеведу, члену Союза писателей России и Союза журналистов России Александру Александровичу Миланову исполнилось бы 75 лет. После службы на Северном флоте, он связал свою судьбу с Заполярьем. Окончил исторический факультет Петрозаводского университета, работал корреспондентом североморских и мурманских газет, там же печатал свои стихи.

Первая персональная книга «Два крыла» вышла в 1977 году в московском издательстве «Современник», затем были «Созвездие Мамы» (1993г.), «Посадочные костры» (1993г.), «Приворот» (2000г.). Темы стихов Александра Миланова: Север, Родина, детство, романтические чувства. Его лирический герой - влюбленный в жизнь, лишенный компромиссов человек.

Тонко чувствуя природу, он делал переводы саамской поэзии Александры Антоновой, Ираиды Виноградовой, Эльвиры Галкиной, Екатерины Коркиной, Полины Даниловой, которые вылились в издание Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры «Дары тундры» (1993 г.).

Главной страстью Александра Александровича была рыбалка, он по месяцу жил с удочкой в тундре. Свои наблюдения, северный опыт и советы он описал в книге «Отрада моя – рыбалка», три года в «Мурманском вестнике» публиковались его «Рыбацкие бывальщины». Рыбалка и сыграла роковую роль в жизни поэта, он погиб в Серебрянской тундре.

На вечере будут звучать стихи Александра Миланова и воспоминания людей, которые знали этого талантливого человека.