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Я выбираю!

День молодого избирателя

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События: Лекции.

Мероприятие организовано с целью повышения правовой культуры и информированности молодёжи о выборах и референдумах, создания условий для осознанного участия в голосовании. Участники мероприятия получат полезные знания об избирательном праве и действиях на избирательном участке, познакомятся с историей выборов в России. Волонтеры проекта «Молодежь и Конституция» проведут квест «Сила права» с вопросами о правах и обязанностях избирателей.

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