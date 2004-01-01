Я выбираю!

Мероприятие организовано с целью повышения правовой культуры и информированности молодёжи о выборах и референдумах, создания условий для осознанного участия в голосовании. Участники мероприятия получат полезные знания об избирательном праве и действиях на избирательном участке, познакомятся с историей выборов в России. Волонтеры проекта «Молодежь и Конституция» проведут квест «Сила права» с вопросами о правах и обязанностях избирателей.