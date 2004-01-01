Я выбираю!

День молодого избирателя пройдет в формате информационной акции. Она организована с целью повышения правовой культуры и информированности молодёжи о выборах и референдумах, создания условий для осознанного участия в голосовании.

Специалист библиотеки расскажет о российском избирательном праве, рассмотрит конкретные практические ситуации.

Молодых людей ждёт презентация Интернет-ресурсов по государственной власти России из фонда Президентской библиотеки, слайд-презентация ретро-плакатов, посвящённых выборам.

В течение дня можно будет познакомиться с нормативными и правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Мурманской области.