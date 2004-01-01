Я видел Мурманск в разное время…

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди» - именно эти слова из стихотворения 1941 года принесли настоящую славу удивительному человеку, необыкновенному драматургу, прозаику и поэту, военному корреспонденту, сценаристу, общественному деятелю Константину Михайловичу Симонову.

Судьба его складывалась нелегко, но у него хватило мужества преодолеть все трудности и прожить достойную жизнь, до конца выполнить свой военный и гражданский долг. Творческое наследие Симонова – это многочисленные стихи, очерки, романы, пьесы, дневники. И почти все написанное – о войне.

Осенью 1941 года Константин Симонов приехал на Кольский Север по заданию газеты «Красная Звезда». И почти сразу с группами разведчиков отправился в тыл врага на полуострове Рыбачий и Средний. В эти суровые военные дни были написаны стихи «Голос далеких сыновей», «Полярная звезда», «Мы не увидимся с тобой», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», поэма «Сын артиллериста». Все они представлены на выставке.

Особое внимание занимает книга Симонова «Мурманское направление», в которую вошли стихи о военных командировках на Север, рассказы, фронтовые корреспонденции, страницы из дневников.

В фотоальбоме «От Мурманска до Берлина», автором которого является известный фотограф Евгений Халдей, Константин Симонов написал следующие слова: «Смотрю на некоторые снимки из книги и вспоминаю сорок первый и сорок второй годы, Мурманск, Полярное; офицеров и солдат 14-й армии, сражавшихся на мурманском направлении, североморцев-подводников, морских разведчиков, катерников, летчиков. Вспоминаю Рыбачий и Средний полуостров… С любовью думаю о людях – военных и невоенных, сражавшихся за Мурманск и живших в нем под бомбами в те суровые годы».

До конца своей жизни Константин Михайлович Симонов считал Мурманск своим городом, а себя – нашим полпредом в России и Москве.