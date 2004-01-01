Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) – поэт-символист Серебряного века. Он писал абсолютно во всех жанрах: его перу принадлежат стихи, проза, автобиографии, мемуары, филологические трактаты, историко-литературные исследования, критические эссе. Константин Бальмонт был уникальным переводчиком: переводил испанские песни; югославскую, болгарскую, литовскую, мексиканскую, японскую поэзию, а также словацкий и грузинский эпос.

Стихи Константина Дмитриевича пленяют своеобразной изысканностью, чистой мелодикой и редкостной магией звуков. Однако почти не известен в России Бальмонт-прозаик, хотя проза занимает в его наследии важное место.

В книге «Автобиографическая проза» впервые представлены автобиографические сочинения поэта, раскрывающие страницы его сложной, противоречивой, подчас драматической жизни. Проза Бальмонта – не только замечательный образец литературы, это и яркий человеческий документ обреченного на гибель большого русского поэта, историческое свидетельство трагических лет отечественной истории.

Книга воспоминаний «Константин Бальмонт глазами современников» выходит впервые. В мемуарах его родных, близких и друзей, в письмах и дневниках современников, в стихах и пародиях, посвященных ему, открывается своеобразная хроника жизни и творческой деятельности «солнечного поэта», воссоздающая яркую канву и далекого времени, и событий ушедшего века, и людей, живших рядом с ним.

В книгу К. Д. Бальмонта «Я стих звенящий» вошли 500 поэтических текстов и около 100 стихотворных переводов. Они увидели свет, как в России, так и за рубежом – в Чехии, Франции, Германии, Латвии, Литве, в США и других странах в 1890-1937 гг., но с тех пор не переиздавались на родине, и потому не известны широкому кругу читателей. Тексты сверены по первопубликациям в газетах, журналах, книгах. Привлечено большое количество источников, среди которых письма, критическая и мемуарная литература, архивные материалы, в том числе ранее не публиковавшиеся. Издание подготовлено к 150-летию со дня рождения поэта.

Выставка адресована специалистам-филологам, учителям, всем любителям русской словесности.