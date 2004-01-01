С 10 февраля по 19 марта 2017 года Мурманском областном художественном музее работала одноименная выставка «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованная совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников. Это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства.

Впервые выставка прошла в Архангельске; после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства города Карашьок, Норвегия. Заключительным этапом проекта стало издание альбома, посвящённого выставке. Куратор выставки Карис Гюльиксун и директор Художественного музея Северной Норвегии Будил Щельструп расскажут о выставке и выступят на презентации книги.