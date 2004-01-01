Я служил русской книге

Иван Дмитриевич Сытин - крупнейший русский книгоиздатель, просветитель, предприниматель конца XIX – начала XX вв. Его называли человеком, который научил страну читать. Каждая четвертая книга, выходившая в России до октября 1917 года, связана с его именем. У многих был сытинский букварь, благодаря его издательству русские дети узнали о сказках братьев Гримм и Шарля Перро.

Сытин издавал учебники, библиотечки для самообразования, красочные наглядные пособия, отрывные календари. Он первым начал выпускать многотомные энциклопедии – Народную, Детскую, Военную, первым стал печатать книги ценой в 1 копейку, массовыми тиражами выходили дешевые издания классиков русской литературы - Пушкина, Гоголя, Чехова.

В 1884 году в Санкт-Петербурге по инициативе Льва Николаевича Толстого было организовано культурно-просветительское издательство «Посредник», которое должно было выпускать недорогие книги для народа. Сытина пригласили к сотрудничеству, и этому начинанию он оставался верен всю жизнь.

По совету Антона Павловича Чехова с 1895 года издательство стало печатать ежедневную газету «Русское слово», тираж которой доходил до 740 тысяч экземпляров в год, а также журнал «Вокруг света», который был очень популярен у читателей. После октября 1917 года его издательство было национализировано, но он продолжал трудиться в области книгоиздательского дела. За заслуги перед страной правительство назначило Ивану Дмитриевичу персональную пенсию.

Большой известностью пользовались сытинские юбилейные издания, выходившие к определенным датам.

На выставке представлен шеститомник «Три века. Россия от Смуты до нашего времени», выпущенный товариществом И.Д. Сытина в 1913 году. Издание посвящено 300-летию дома Романовых и специально напечатано к этой знаменательной дате. Переплет выполнен в стиле «модерн» (вощеный холст, цветное конгревное тиснение, дорогая бумага). Шеститомник включает большое количество иллюстраций: портреты исторических деятелей, цветные репродукции на отдельных листах с картин знаменитых художников, изображения предметов быта, атрибутов власти и многое другое. В «Трех веках» дается полная и всесторонняя характеристика Романовых, подводятся итоги истории их правления. Книга стала венцом дореволюционной исторической науки, в ней обобщены и популярно изложены все накопленные к тому времени знания по русской истории. Этот труд является лучшим из многочисленных изданий, выпущенных к 300-летию династии.