В Мурманске с единственным концертом выступит известный российский автор-исполнитель, поэт, выпускник Литературного института имени Горького, Член Союза писателей России Алексей Витаков.

Он представит программу «Я родился под северным солнцем...» из своих лучших песен. Алексей Витаков – автор шести поэтических книг. Он печатался в журналах и записал несколько аудио-альбомов с собственными песнями. Принимал участие в различных фестивалях авторской песни как почётный гость и член жюри. Председатель жюри Межвузовского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилёва.

Приглашаем всех ценителей авторской песни и серьезной поэзии на это редкое событие!