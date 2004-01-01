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Я родился под северным солнцем...

Концерт Алексея Витакова

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События: Концерты.

В Мурманске с единственным концертом выступит известный российский автор-исполнитель, поэт, выпускник Литературного института имени Горького, Член Союза писателей России Алексей Витаков.

Он представит программу «Я родился под северным солнцем...» из своих лучших песен. Алексей Витаков – автор шести поэтических книг. Он печатался в журналах и записал несколько аудио-альбомов с собственными песнями. Принимал участие в различных фестивалях авторской песни как почётный гость и член жюри. Председатель жюри Межвузовского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилёва.

Приглашаем всех ценителей авторской песни и серьезной поэзии на это редкое событие!

Филармония
6 октября
19:00
Цены

300 р.

Билеты можно приобрести в кассе Филармонии

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