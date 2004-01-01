Свинар Оксана родилась в 1982 году в г. Ижевске. В 2007 году она переехала с семьёй в город Мурманск. Вдохновившись природой Кольского Заполярья, Оксана почувствовала непреодолимое желание писать и впервые попробовала масляную живопись.

В последнее время художница активно пропагандирует, так называемый, «интуитивный» способ рисования. Изначально данная методика применялась не в сфере искусства, а в психологии. Она помогала раскрыть глубинные эмоции, давая возможность заглянуть в подсознание и решить давно мучившие проблемы.

Получившаяся картина, обычно, изображает нечто абстрактное. Её основная задача – нести определённые ассоциации зрителю, наталкивать его на размышления.

Художница говорит о том, что её картины рождаются в состоянии космического энергетического потока. И именно этот факт подсказал ей название третьей персональной выставки – «Я из космоса».