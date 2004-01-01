Второй сезон проекта для женщин, которые хотят изменить себя

Представляем Вашему вниманию уже второй сезон уникального проекта для женщин, которые хотят изменить себя и свой стиль жизни, которые в полной мере готовы и открыты к самосовершенствованию и развитию себя, за счёт получения теоретических и практических знаний.

Проект «Я Другая» – это месяц интенсивной работы над собой, это смена жизненного ритма, погружение в динамику раскрытия себя, своего внутреннего потенциала, приближение к собственному совершенству и гармонии.

На протяжении всего проекта с участницами будет работать целая команда профессионалов: стилисты, визажисты, психологи, фитнес-тренера, диетологи и другие специалисты разных направленностей. Занятия, тренинги, мастер-классы, фотосессии – это всё лишь малая часть того, что приготовлено организаторами для участниц второго сезона проекта.

Быть участницей проекта может любая представительница прекрасной половины человечества, вне зависимости от возраста или социального статуса.

Участниц проекта ждёт месяц невиданного счастья:

тренировки в фитнес-центре, работа с диетологами

мастер-классы по ораторскому искусству

тренинги с практическим психологом, личностный рост

мастер-классы со стилистом проекта, работа над созданием образа в магазинах партнёрах одежды, имидж-консультации

мастер-классы по дневному и вечернему визажу, демонстрация трендов сезона

тренинги по изучению эстетики лица, индивидуальные консультации косметолога

изучение и постановка дефиле, мастер-классы по фотопозированию

мастер-классы по актёрскому мастерству

студийные фотосессии, подобранные образы, взаимодействие с визажистами и стилистами-парикмахерами

программы-бонусы, системы лояльности для участниц в рамках проекта

активные выездные программы выходного дня и многое другое

Успейте и Вы подарить себе новую жизнь!