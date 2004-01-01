В мурманске началось лето и мы хотим его встретить вместе с вами! Наши спортсмены готовы показать вам что умеют и научить вас!

Workout заставит тебя забыть о комфортабельном помещении спортивного зала. Проходят уличные тренировки не под чутким руководством тренера, а в окружении людей, которых объединяет одно стремление – заниматься спортом на открытом и свежем воздухе!

Что тебя ждёт? Музыка, танцы, хорошее настроение и очень много спорта!

Место проведения: спортивная площадка у школы №20, ул. Баумана, д.40.