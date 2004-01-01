Workout
Уличные тренировки от Центра гражданско-патриотического воспитания
Уличные тренировки от Центра гражданско-патриотического воспитания
В мурманске началось лето и мы хотим его встретить вместе с вами! Наши спортсмены готовы показать вам что умеют и научить вас!
Workout заставит тебя забыть о комфортабельном помещении спортивного зала. Проходят уличные тренировки не под чутким руководством тренера, а в окружении людей, которых объединяет одно стремление – заниматься спортом на открытом и свежем воздухе!
Что тебя ждёт? Музыка, танцы, хорошее настроение и очень много спорта!
Место проведения: спортивная площадка у школы №20, ул. Баумана, д.40.
Справки по телефону: 53-62-95
Смотрим вместе Чемпионат мира по футболу
Смотрим вместе Чемпионат мира по футболу