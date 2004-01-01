Women's Night

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Близится самый приятный и самый весенний праздник в году - 8 марта! Терраса Bar не может оставить северных красавиц без особого внимания, поэтому мы устраиваем грандиозную вечеринку!

Гостей вечеринки ждёт шикарная фотозона, подарки от lounge-cafe Террасы и партнеров ночи, изумительный welcome-drink, отличное настроение, а поздравить милых дам приедет один из самых востребованных диджеев, входящий в ТОПы самых известных радиостанций страны - DJ Antonio.

Dj Antonio - автор песен Raving George- You're mine, Feder - Goodbye, Dj Antonio and Mc Van4o feat Tiana - Fire. Резидент Buddha Bar, лейбла Monster DJ's и радиостанции DFM.

Приходите, будем зажигать до утра!