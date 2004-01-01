Онлайн-кинотеатр Wink на время карантина открыл свободный доступ к тысячам фильмов и сериалов. Возможность смотреть российское и зарубежное кино бесплатно получили все интернет-пользователи и телезрители.

Все зарегистрированные пользователи смогут увидеть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. Можно посмотреть российские блокбастеры — «Притяжение», «Лёд», «Лето», «Лови момент» и многие другие.

С учётом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: Подружки супер-герои».

Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы и фильмы на исторические темы.