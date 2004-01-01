Уже три года как нас нет на сцене. Но любой,даже самый маленький,юбилей-это отличный повод собраться снова и поиграть для вас.

В этот день мы отпразднуем тройной праздник - 5 лет с выхода первого релиза, создания коллектива и дебютного выступления. Для такого пати,мы пригласили в состав несколько крутых ребят и крутых коллективов,которые вы знаете не понаслышке.

Чтобы услышать первое за три года выступление Wily's Lab, проникновенный и душераздирающий сэт Nevasca и экспрессивно-экспериментальное шоу Братьев Крупских приходи в Плавучий док!