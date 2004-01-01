WhiSky
Барный вечер в panoramic bar «7 НЕБО»
Ценителям виски посвящается! В эту пятницу гостей panoramic bar ожидает барный вечер с «живой» музыкой и приятными розыгрышами. Наши искусные бармены покажут и расскажут как готовить известные во всем мире коктейли, основанные на виски Loch Lomond Single Malt.
Коктейли вечера:
Чарующий вокал – певица Даная!
Ведущий барного вечера – Слава Неволуев.
Информация и бронь столов по телефону: 70-88-77
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