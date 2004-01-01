Ограничения: 21+

Ценителям виски посвящается! В эту пятницу гостей panoramic bar ожидает барный вечер с «живой» музыкой и приятными розыгрышами. Наши искусные бармены покажут и расскажут как готовить известные во всем мире коктейли, основанные на виски Loch Lomond Single Malt.

Коктейли вечера:

Виски Сауэр – идеальный баланс алкоголя и цитруса.

Крестный отец – коктейль дона Корлеоне.

Олд Фэшн – старомодная изысканность вкуса.

Чарующий вокал – певица Даная!

Ведущий барного вечера – Слава Неволуев.