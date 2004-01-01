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WhiSky

Барный вечер в panoramic bar «7 НЕБО» 

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Ограничения: 21+
События: Вечеринки.

Ценителям виски посвящается! В эту пятницу гостей panoramic bar ожидает барный вечер с «живой» музыкой и приятными розыгрышами. Наши искусные бармены покажут и расскажут как готовить известные во всем мире коктейли, основанные на виски Loch Lomond Single Malt.

Коктейли вечера:

  • Виски Сауэр – идеальный баланс алкоголя и цитруса.
  • Крестный отец – коктейль дона Корлеоне.
  • Олд Фэшн – старомодная изысканность вкуса.

Чарующий вокал – певица Даная!

Ведущий барного вечера – Слава Неволуев.

7 небо
4 августа
20:00
Цены

Информация и бронь столов по телефону: 70-88-77

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