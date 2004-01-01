WЕСЬ SHЕКСПИР

Одно из главных событий Весны на сцене OKEAN HAll

Ограничения: 18+

В честь Международного Женского Праздника!

Актеры и резиденты COMEDY CLUB Михаил Кукота и Игорь Чехов переосмыслят Уильяма Шекспира, представив зрителям новое прочтение пьес английского классика.

«Весь Шекспир» – экспериментальная кросс-жанровая постановка, режиссером которой выступил Илья Мощицкий. Он столкнет мораль, традиции английской драматургии, хрестоматийные сюжеты, пережившие миллионы сценических трактовок и экранизаций с современными реалиями.