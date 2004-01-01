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WЕСЬ SHЕКСПИР

Одно из главных событий Весны на сцене OKEAN HAll

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Ограничения: 18+
События: Концерты, Шоу.

В честь Международного Женского Праздника!

Актеры и резиденты COMEDY CLUB Михаил Кукота и Игорь Чехов переосмыслят Уильяма Шекспира, представив зрителям новое прочтение пьес английского классика.

«Весь Шекспир» – экспериментальная кросс-жанровая постановка, режиссером которой выступил Илья Мощицкий. Он столкнет мораль, традиции английской драматургии, хрестоматийные сюжеты, пережившие миллионы сценических трактовок и экранизаций с современными реалиями.

Okean Hall
7 марта
20:00
Цены

Информация о концерте по телефону: 209-447

Билеты можно приобрести в конгресс отеле Меридиан (ул. Воровского 5/23).
Обращаться к администратору: +7 (8152) 28-87-89

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