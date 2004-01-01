Welcome to Afterfive
Модный вечер в Lounge Café «Терраса»
Модный вечер в Lounge Café «Терраса»
В этот вечер гостей Террасы ждут:
«Afterfive» – это абсолютно новый магазин, где представлены коллекции таких российских дизайнеров как ASYA MALBERSHTEIN, MASHKARA, Milena Yakubovskaya, ASHE, DADAknit. Героини их коллекций с внимательным, глубоким взглядом, целеустремленные и вдумчивые. Их стихия – городская жизнь: от деловых встреч, творческой деятельности до светских раутов. Простота силуэтов достигается путем архитектурного кроя и дает возможность по-новому соединять объемы и пропорции.
Ждём вас в пятницу в Террасе.
Резерв столов по телефону: 377-377