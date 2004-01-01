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Welcome to Afterfive

Модный вечер в Lounge Café «Терраса»

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Ограничения: 18+
События: Мода.

В этот вечер гостей Террасы ждут:

  • модный показ от магазина Afterfive и салона Sky Studio
  • развлекательная программа от Вячеслава Невалуева
  • подарки от партнёров вечера Sky Studio,White Smile, Мир цветов, Lounge Café Терраса
  • розыгрыш сертификата от магазина Afterfive

«Afterfive» – это абсолютно новый магазин, где представлены коллекции таких российских дизайнеров как ASYA MALBERSHTEIN, MASHKARA, Milena Yakubovskaya, ASHE, DADAknit. Героини их коллекций с внимательным, глубоким взглядом, целеустремленные и вдумчивые. Их стихия – городская жизнь: от деловых встреч, творческой деятельности до светских раутов. Простота силуэтов достигается путем архитектурного кроя и дает возможность по-новому соединять объемы и пропорции.

Ждём вас в пятницу в Террасе.

Терраса
20 апреля
20:30
Цены

Резерв столов по телефону: 377-377

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