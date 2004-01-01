Welcome to Afterfive

Ограничения: 18+

В этот вечер гостей Террасы ждут:

модный показ от магазина Afterfive и салона Sky Studio

развлекательная программа от Вячеслава Невалуева

подарки от партнёров вечера Sky Studio,White Smile, Мир цветов, Lounge Café Терраса

розыгрыш сертификата от магазина Afterfive

«Afterfive» – это абсолютно новый магазин, где представлены коллекции таких российских дизайнеров как ASYA MALBERSHTEIN, MASHKARA, Milena Yakubovskaya, ASHE, DADAknit. Героини их коллекций с внимательным, глубоким взглядом, целеустремленные и вдумчивые. Их стихия – городская жизнь: от деловых встреч, творческой деятельности до светских раутов. Простота силуэтов достигается путем архитектурного кроя и дает возможность по-новому соединять объемы и пропорции.

Ждём вас в пятницу в Террасе.