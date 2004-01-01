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Взмах шёлковых крыльев

Выставка, посвящённая 10-летию клуба «Махаон»

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События: Выставки.

Клуб «Махаон» был организован в ноябре 2007 года и объединил любителей росписи по ткани. Руководитель - Черномор Татьяна Алексеевна, член Союза художников РФ. Творческое объединение имеет звание «Народного самодеятельного коллектива».

Члены клуба пропагандируют искусство батика в городе и с этой целью активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых отделом народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

За годы работы клуба его члены стали активными участниками выставок и ярмарок разного уровня. Особый интерес всегда вызывают дефиле, которые участники клуба представляют на различных мероприятиях.

Батик – это легкое воздушное искусство. Пишется по шелку легкими быстрыми движениями на одном дыхании. Образ бабочки сродни батику. И именно поэтому для названия клуба было выбрано имя одной из самых красивых бабочек России – «махаон».

Дом ремесел
c 20 мая по 11 июня
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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