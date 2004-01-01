Взгляд души

Свинар Оксана родилась в 1982 году в г. Ижевске. Любовь к рисованию у автора проявилась еще в раннем детстве. В 2007 году она переехала с семьей в город Мурманск. Вдохновившись природой Кольского Заполярья, Оксана почувствовала непреодолимое желание писать и впервые попробовала масляную живопись.

В последнее время художница активно пропагандирует, так называемый, «интуитивный» способ рисования. Изначально данная методика применялась не в сфере искусства, а в психологии. Она помогала раскрыть глубинные эмоции, давая возможность заглянуть в подсознание и решить давно мучившие проблемы. Получившаяся картина, обычно, изображает нечто абстрактное. Её основная задача – нести определённые ассоциации зрителю, наталкивать его на размышления.

В экспозицию выставки вошли серия пейзажей, натюрморты с цветами, абстрактная живопись и портрет.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1