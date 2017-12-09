Вызов Арктики. Гонка героев 2017.
Мурманский TRAIL-полумарафон
Мурманский TRAIL-полумарафон
В самый разгар полярной ночи года состоится Мурманский TRAIL-полумарафон!
Профессионал или просто любитель бега брось себе вызов и прими участие в забеге!
А еще приглашаем дружные компании и организации покорить дистанцию полумарафона совместными усилиями! Корпоративная эстафета – отличный инфоповод заявить о себе!
Развлекательная программа для зрителей:
конкурсы и подарки
активная шоу-программа «Против мороза»
горячий чай
гигантский торт
Положение о проведении мероприятия
Оплата участия:
до 01.11.2017 – 700 р.
до 01.12.2017 – 850 р.
до 09.12.2017 – 1200 р.
Корпоративная эстафета - 3500,00 р.
Подробная информация по телефону: 70-70-46