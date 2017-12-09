Вызов Арктики. Гонка героев 2017.

Ограничения: 18+

В самый разгар полярной ночи года состоится Мурманский TRAIL-полумарафон!

Профессионал или просто любитель бега брось себе вызов и прими участие в забеге!

А еще приглашаем дружные компании и организации покорить дистанцию полумарафона совместными усилиями! Корпоративная эстафета – отличный инфоповод заявить о себе!

Развлекательная программа для зрителей:

конкурсы и подарки

активная шоу-программа «Против мороза»

горячий чай

гигантский торт

Положение о проведении мероприятия

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