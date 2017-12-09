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Вызов Арктики. Гонка героев 2017.

Мурманский TRAIL-полумарафон

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Ограничения: 18+
События: Спорт, Соревнование.

В самый разгар полярной ночи года состоится Мурманский TRAIL-полумарафон!

Профессионал или просто любитель бега брось себе вызов и прими участие в забеге!

А еще приглашаем дружные компании и организации покорить дистанцию полумарафона совместными усилиями! Корпоративная эстафета – отличный инфоповод заявить о себе!

Развлекательная программа для зрителей:

конкурсы и подарки

активная шоу-программа «Против мороза»

горячий чай

гигантский торт

Положение о проведении мероприятия

Регистрация 

Огни Мурманска
17 декабря
09:00 (Регистрация)
10:00 (Открытие)
10:30 (Разминка)
11:00 (Старт)
Цены

Оплата участия:

до 01.11.2017 – 700 р.
до 01.12.2017 – 850 р.
до 09.12.2017 – 1200 р.

Корпоративная эстафета - 3500,00 р.

Подробная информация по телефону: 70-70-46

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