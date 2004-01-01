Выставки в Научке

Книжные

«Зимняя северная сказка». Выставка работает в зале «Русская Арктика» с 30 декабря 2020 года по 30 января 2021 года.

Бытует мнение, что Заполярье – безжизненная снежно-ледяная пустыня. Но хотя большая часть Кольского полуострова действительно находится за Северным полярным кругом, нет здесь ни ледяной пустыни, ни белых медведей, ни чума среди бескрайних снегов. Кольский край – это северная сказка: волшебная полярная ночь, сотни, тысячи озер и рек с хрустальным льдом, могущественные снежные Хибины, полярные сияния, туристический центр «Снежная деревня», Международный праздник Севера, традиционная «Лыжня дружба», Чунозерская усадьба с резиденцией Деда Мороза в Лапландском заповеднике.

Информацию об этом и многих других зимних чудесах Кольского Севера можно найти на выставке «Зимняя северная сказка». На выставке представлены фотоальбомы «Русская Лапландия», «Кольский полуостров», «Столица русской Лапландии» с красочными фотографиями зимней природы и животного мира нашего края.

Обо всех возможностях и опасностях горнолыжного спорта в регионе расскажут издания «Суровый лик Хибин», «В сердце Хибин». Также на выставке представлены поэтические сборники «Патрульный снег», «Зимние кружева», «С днем рождения, солнце золотое!».

«Зимнее чтение». Выставка работает в зале художественной литературы с 10 декабря по 15 января.

На выставке представлена художественная литература на иностранных языках, которая поможет с пользой провести время зимними вечерами и улучшить знание языков.

Если хотите познакомиться с книгами англоязычных авторов в оригинале, начните с Чарльза Диккенса – основателя жанра рождественского рассказа. Своей «рождественской миссией» Диккенс считал цикл «Рождественских повестей», самые известные из которых – «Рождественская песнь в прозе», «Сверчок за очагом», «Колокола». Благодаря Диккенсу американцы, до этого не праздновавшие Рождество, стали отмечать этот праздник как семейный и благотворительный – так повлияла на них повесть о скупердяе Скрудже. Все произведения Диккенса проникнуты ощущением чуда, любви, радости, поэтому само мироощущение этого писателя называют «философией Рождества».

Близок к Диккенсу О. Генри, автор рассказов с добрым юмором и непредсказуемой развязкой. Неожиданный финал и у знаменитой рождественской истории «Дары волхвов». О. Генри сравнивает бескорыстные дары друг другу молодой супружеской пары с приношениями библейских волхвов. О дарах идет речь и в сказке Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Автор выступает против коммерциализации Рождества, объясняя, что смысл праздника – не в дорогих подарках. Книга «Письма от Рождественского Деда» Джона Рональда Руэла Толкина представляет письма, которые автор от лица Рождественского Деда писал своим детям в течение двадцати трех лет. Среди героев – Северно-Полярный Медведь, его племянники Паксу и Валкотукка, секретарь Рождественского Деда эльф Ильбэрэт.

Вас ждут в оригинале «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса и сказки Оскара Уайльда, прекрасно изданные антологии «Оксфордская книга рождественских историй» и «Оксфордская книга рождественских стихов», рождественский детектив – «Рождество Эркюля Пуаро» Агаты Кристи.

А может быть, вы хотите почитать на немецком? Познакомьтесь в оригинале со знаменитой рождественской сказкой «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Одним из первых писателей XIX века, обратившихся к теме Рождества, был и Ханс Кристиан Андерсен. Создатель «Девочки со спичками» и «Снежной королевы» считал, что пишет не только для детей. Действительно, его сказки в зрелости воспринимаются по-другому, ведь «самой удивительной сказкой», по словам Андерсена, «является жизнь человека».

На норвежском языке можно разучить «Рождественские песни» с нотами и познакомиться с прозой и стихами норвежских писателей о Рождестве - «Рождественская книга Северной Норвегии». На шведском – прочесть о рождественских приключениях Петсона и котенка Финдуса в книге Свена Нурдквиста «Рождественский гость».

И, конечно, для вас – добрые и увлекательные книги для долгих зимних вечеров разных авторов на разных языках: Джейн Остин и Джерома Клапки Джерома, Джека Лондона и Гилберта Кита Честертона, Антуана де Сент-Экзюпери и Джеймса Барри, Уильяма Сарояна и Фэнни Флэгг.

Художественные выставки

Выставка «Современная скульптура, новый образ арктического города». Выставка работает в зале-трансформере до 11 января.

На выставке представлены проекты городской скульптуры, которые созданы участниками арт-сессии «Городская скульптура, новый образ арктического города». Арт-сессия проводилась в керамических мастерских Мурманского арктического государственного университета. Проект поддержан региональным правительством: организатор Елена Феденева получила на его реализацию губернаторский грант для творцов в сфере современного искусства.

Участниками были выполнены собственные дизайн-проекты благоустройства городского пространства с включением скульптуры.

На выставке представлены как эскизы скульптуры в объеме, так и проект привязки объекта к конкретному городскому пространству. Проекты отражают тенденции современной скульптуры, такие как интерактивность, камерность, ирония. Работы участников выставки созданы с учетом региональных особенностей Кольского Севера и Мурманска.

«В поисках новогоднего настроения». Выставка работает до 29 января в зале-трансформере.

Поймать волшебное настроение вам помогут разнообразные новогодние персонажи, поселившиеся на время в витринах зала-трансформера библиотеки. Это забавные снеговики, веселые Деды Морозы, Снегурочки, трогательные ангелы и символ года – коровы. Выставку удачно дополняют другие новогодние аксессуары – колокольчики, елочные игрушки, часы.

Все эти экспонаты собраны из частных коллекций северян. Ирина Филипенко – участница клубов «Художественная роспись» и «Гармония» - представляет авторских Дедов Морозов, которые выполнены в традициях народов России. Названия у них тоже самые разные – это Белый старец, Кыш-бабай, Пакконен.

Актер Драматического театра Северного флота Алексей Макаров поделился своим собранием советских Дедов Морозов, Снегурочек и колокольчиков.

Коллекция фигурок чудо-снеговиков принадлежит жительнице Мончегорска Любови Лаврентьевой. Фигурки выполнены в виде сувениров, колокольчиков, держателей для визиток, магнитов, елочных игрушек.

Татьяна Трыханкина – известный мастер художественной росписи. Она представляет живопись зимней тематики и разнообразные сувениры ручной работы.

Украшением выставки стали веселые фигурки коров из частной коллекции сотрудника Мурманской областной научной библиотеки Натальи Первушиной.

Пестрая новогодняя коллекция поднимет вам настроение, перенесет в далекое беззаботное детство и напомнит о приближении Нового года!

Выставка Юрия Шачнева «Слушай и молчи». Выставка работает в Центре современного искусства «21А» до 17 января.

Выставка работ каллиграфа Юрия Шачнева получила именно такое название, потому что каждое слово громко говорит с нами. Слова действуют на нас здесь и сейчас, отражаются в нас в определённый момент времени и занимают все наши мысли. Но стоит попросить человека написать что-то на листе бумаги, как он попадает в тупик: что же написать?

Юрий Шачнев – художник и каллиграф, занимается графикой, каллиграфией и надписью. Он окончил факультет художественного образования, технологии и дизайна Мурманского арктического государственного университета, работал учителем истории искусств Мурманской художественной школы. С 2010 года Юрий участвует в региональных и международных выставках, стал автором и соавтором большого количества муралов, созданных в Мурманске.