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Книжные иллюстрации Екатерины Панфиловой

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События: Выставки.

Екатерина Панфилова – молодая мурманская художница, график, иллюстратор. Отучившись в Новгородском государственном университете, получила специальность «архитектор-дизайнер» и проработала в этой сфере 14 лет. Всегда любила рисовать и придумывать различные истории. После одиннадцатимесячного кругосветного путешествия в 2014 году, автор изменила направление своей деятельности. Екатерина стала писать и иллюстрировать сказки для детей. 

Сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами, а также писателями из Европы и Америки. На выставке представлены иллюстрации из книг автора: «Сказка про маленький синий вертолет», «Кот-вертолет», «Ашуни», а также работы для календаря на 2017 год для мурманской компании «Мир мебели».

Областная научная библиотека
c 10 июня по 30 августа
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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