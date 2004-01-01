Екатерина Панфилова – молодая мурманская художница, график, иллюстратор. Отучившись в Новгородском государственном университете, получила специальность «архитектор-дизайнер» и проработала в этой сфере 14 лет. Всегда любила рисовать и придумывать различные истории. После одиннадцатимесячного кругосветного путешествия в 2014 году, автор изменила направление своей деятельности. Екатерина стала писать и иллюстрировать сказки для детей.

Сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами, а также писателями из Европы и Америки. На выставке представлены иллюстрации из книг автора: «Сказка про маленький синий вертолет», «Кот-вертолет», «Ашуни», а также работы для календаря на 2017 год для мурманской компании «Мир мебели».