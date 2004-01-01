Выставка любительского искусства
42-ая областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области
42-ая областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области
Выставка ежегодно демонстрирует новые направления любительского творчества, широту творческого потенциала мастеров Мурманской области и преемственность в работах мастеров разных поколений. В экспозиции будут представлены живописные полотна, графические рисунки, работы, выполненные в различных техниках: роспись по ткани, лоскутное шитье, валяние из шерсти, вязание крючком и спицами, бисероплетение, русской вышивки, вышивки лентами и другие.
Среди участников всегда есть мастера, которые впервые представят свои работы на выставку, а также те, чьё искусство известно не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами.
Информация по телефону: 45-08-60
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