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Выставка любительского искусства

42-ая областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области

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События: Выставки.

Выставка ежегодно демонстрирует новые направления любительского творчества, широту творческого потенциала мастеров Мурманской области и преемственность в работах мастеров разных поколений. В экспозиции будут представлены живописные полотна, графические рисунки, работы, выполненные в различных техниках: роспись по ткани, лоскутное шитье, валяние из шерсти, вязание крючком и спицами, бисероплетение, русской вышивки, вышивки лентами и другие.

Среди участников всегда есть мастера, которые впервые представят свои работы на выставку, а также те, чьё искусство известно не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами.

Дом ремесел
c 30 ноября 2017 по 19 января 2018
Цены

Информация по телефону: 45-08-60

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