Выставка любительского искусства

Выставка ежегодно демонстрирует новые направления любительского творчества, широту творческого потенциала мастеров Мурманской области и преемственность в работах мастеров разных поколений. В экспозиции будут представлены живописные полотна, графические рисунки, работы, выполненные в различных техниках: роспись по ткани, лоскутное шитье, валяние из шерсти, вязание крючком и спицами, бисероплетение, русской вышивки, вышивки лентами и другие.

Среди участников всегда есть мастера, которые впервые представят свои работы на выставку, а также те, чьё искусство известно не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами.