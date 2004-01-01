Выставка графики Веры Чеботарь

Вера Константиновна родилась 15 июля 1954 года в Мурманске. Окончила Ленинградское художественно-педагогическое училище № 2 в 1975 году. По возвращении в Мурманск работала в школе преподавателем черчения и рисования и занялась активной выставочной деятельностью.

В 1978-1999 годах Вера Константиновна руководила Народной изостудией Межсоюзного дворца культуры города Мурманска, где вела детские и взрослые группы.

В 1993 году стала членом Союза художников России.

С 1999 по 2015 год Вера Константиновна работала директором и преподавателем Детской художественной школы Мурманска.

Работы хранятся в собрании Мурманского областного художественного музея, в частных коллекциях в России и за рубежом.