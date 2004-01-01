Выставка 2020

Выставка обо всём том, чем запомнится именно этот непростой год

Ограничения: 18+

Мир еще долго будет осмыслять события 2020 года и справляться с их последствиями. Период самоизоляции для многих стал тяжелым испытанием, нарушившим привычный ход вещей. Тогда как для художников изоляция – естественное состояние необходимое для работы. Повлияла ли на художников мировая изоляция? Безусловно! Время перемен, неопределенности, новых вызовов стало периодом продуктивной работы. Информация витающая в воздухе, события в стране, мире нашли отражение в серии живописных, графических работ и инсталляций.

В выставке приняли участие боле 10 авторов из городов Мурманской области. В экспозиции представлено более 20 графических и живописных работ, а так же несколько инсталляций.