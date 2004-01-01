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Вышивка в технике «Барджелло»

Мини-выставка работ Татьяны Гончаровой

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События: Выставки.

Работы Татьяны Гончаровой выполненны в удивительной технике счетной вышивки «Барджелло» – одной из самых ярких, красивых и простых в исполнении вышивок, позволяющей превратить плоские фигуры в оптическую иллюзию! Татьяна расскажет об истории «Барджелло» и раскроет основные секреты техники! 

Фокус
20 мая
11:30
Цены

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