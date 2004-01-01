Вышивка в технике «Барджелло»

Работы Татьяны Гончаровой выполненны в удивительной технике счетной вышивки «Барджелло» – одной из самых ярких, красивых и простых в исполнении вышивок, позволяющей превратить плоские фигуры в оптическую иллюзию! Татьяна расскажет об истории «Барджелло» и раскроет основные секреты техники!