Вышивка в технике «Барджелло»
Мини-выставка работ Татьяны Гончаровой
Мини-выставка работ Татьяны Гончаровой
Работы Татьяны Гончаровой выполненны в удивительной технике счетной вышивки «Барджелло» – одной из самых ярких, красивых и простых в исполнении вышивок, позволяющей превратить плоские фигуры в оптическую иллюзию! Татьяна расскажет об истории «Барджелло» и раскроет основные секреты техники!
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Выставка, посвящённая 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21
Книжно-иллюстративная выставка