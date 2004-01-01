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Выше смычок, Финнмарк!

Концерт проекта «Oppstryk Finnmark»

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

В проекте Oppstryk Finnmark собираются струнники разных возрастов. Цель проекта – развитие струнного искусства губернии Finnmark. С 2001 года идет активное сотрудничество со струнниками Мурманской области, такая дружба – это источник творческой радости, энтузиазма, общения. Участники проекта – дети и взрослые струнники-любители, преподаватели музыкальных школ и профессиональные музыканты из Scene Finnmark (коллектив Ensemble Noor). Дирижер и художественный руководитель – Ларс-Эрик тер Юнг.
Прозвучат песни Б.Окуджавы, Б.Гребенщикова, сербские, мексиканские, еврейские, норвежские народные песни…

Состав ансамбля «Сердешные песни»:

Екатерина Ефремова – вокал, гитара
Анна Роструп – кларнет
Марианна Халмраст – контрабас
Евгений Попов – скрипка
Петр Макаров – фортепиано

Филармония
5 сентября
18:30
Цены

400 р.

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