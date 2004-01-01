Выше смычок, Финнмарк!
Концерт проекта «Oppstryk Finnmark»
Концерт проекта «Oppstryk Finnmark»
В проекте Oppstryk Finnmark собираются струнники разных возрастов. Цель проекта – развитие струнного искусства губернии Finnmark. С 2001 года идет активное сотрудничество со струнниками Мурманской области, такая дружба – это источник творческой радости, энтузиазма, общения. Участники проекта – дети и взрослые струнники-любители, преподаватели музыкальных школ и профессиональные музыканты из Scene Finnmark (коллектив Ensemble Noor). Дирижер и художественный руководитель – Ларс-Эрик тер Юнг.
Прозвучат песни Б.Окуджавы, Б.Гребенщикова, сербские, мексиканские, еврейские, норвежские народные песни…
Состав ансамбля «Сердешные песни»:
Екатерина Ефремова – вокал, гитара
Анна Роструп – кларнет
Марианна Халмраст – контрабас
Евгений Попов – скрипка
Петр Макаров – фортепиано
400 р.