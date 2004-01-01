Выпускной форум

В рамках мероприятия в одном месте соберутся специалисты, предлагающие свои услуги для проведения праздника для выпускников 9-х и 11-х классов.

Выставка данной направленности в нашем городе организована впервые. Основными приглашенными гостями являются родительские комитеты всех учебных заведений, однако же вход на мероприятие будет свободным, и все желающие смогут беспрепятственно его посетить.

На мероприятии будут присутствовать декораторы, флористы, кондитеры, визажисты и парикмахеры, владельцы заведений, ведущие и артисты. Каждый специалист представит свою деятельность, ответит на все вопросы и даже сможет оформить предзаказ.

Помимо общения со специалистами гостей ожидает шоу-программа: выступление артистов, дегустация сладостей, фуршет, мастер-класс по визажу и многое другое. Кульминационной частью программы будет розыгрыш бесплатного выпускного для одного класса. В приз войдет организация выпускного под ключ: зал, банкет (2000 р/чел), диджей, ведущий, фотограф, выпускная папка, торт.

Для участия в розыгрыше родительским комитетам необходимо записаться по телефону: +7 (960) 029-04-74