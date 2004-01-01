Вымышленные страны в литературе
Выставка из цикла «Бывают странные сближения»: нескучный календарь»
Выставка из цикла «Бывают странные сближения»: нескучный календарь»
Февральская выставка посвящена необычному празднику. 25 февраля отмечается День составления географических карт несуществующих земель.
Выставка представляет все разнообразие литературных стран, которые не обозначены на карте. Страны из знаменитых утопий – «Государство» Платона, остров Утопия Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Тоталитарное государство Океания из знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Лилипутия, Бробдингнег и другие страны, которые посещал Гулливер в сатирико-фантастическом романе «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Маленькая Анчурия в Латинской Америке из сатирической повести О. Генри «Короли и капуста» – «банановая республика.
Далеко не просты вымышленные сказочные страны. Например, в книге «Незнайка в Солнечном городе» Николая Носова название «Солнечный город» – аллюзия на утопию Томмазо Кампанеллы «Город Солнца», где тоже описывается идеальный город, а «Незнайка на Луне» – сатира на западный капитализм. Лукоморье из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина в восточнославянской мифологии – заповедное место на краю света, здесь стоит мировое древо, связывающее разные уровни мира.
«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла – образец литературы абсурда с математическими, лингвистическими, философскими шутками и аллюзиями. А в «Зазеркалье», куда попадает Алиса, мир – это большая шахматная доска. Произведения Кэрролла оказали большое влияние на развитие жанра фэнтези в XX веке.
Две самых знаменитых страны фэнтези – это, конечно, Средиземье из вымышленной вселенной Джона Рональда Руэла Толкина и Нарния, место действия эпопеи «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. В образе каждой из этих стран содержится множество смыслов европейской христианской культуры.
Интересно сравнить «Страну Оз» Лаймена Фрэнка Баума и Волшебную страну из книг Александра Волкова. Посетить Гринландию, где происходит большинство событий в книгах Александра Грина, или уютный Муми-дол, в котором живут муми-тролли из серии сказок Туве Янссон. Отдельный вид вымышленных стран – варианты волшебной утопической страны-мечты из детских игровых импровизаций. Самая известная, ярко и развернуто описанная детская страна-мечта в русской литературе – Швамбрания из автобиографической повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания».
На выставке читатель сможет найти книги о вымышленных странах и их создателях. Среди изданий – «Невинные инквизиторы. Джордж Оруэлл и политическая антропология» Дмитрия Хаустова, «Братья Стругацкие: письма о будущем» Юлии Черняховской,
«Льюис Кэрролл. Портрет из Зазеркалья, или Правда о Стране чудес» Нины Демуровой, энциклопедия «Толкин и его мир», «Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию: подлинная история пророка, которого принимают за сказочника» Алистера Макграта.
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