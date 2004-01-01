Вымышленные страны в литературе

Февральская выставка посвящена необычному празднику. 25 февраля отмечается День составления географических карт несуществующих земель.

Выставка представляет все разнообразие литературных стран, которые не обозначены на карте. Страны из знаменитых утопий – «Государство» Платона, остров Утопия Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Тоталитарное государство Океания из знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Лилипутия, Бробдингнег и другие страны, которые посещал Гулливер в сатирико-фантастическом романе «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Маленькая Анчурия в Латинской Америке из сатирической повести О. Генри «Короли и капуста» – «банановая республика.

Далеко не просты вымышленные сказочные страны. Например, в книге «Незнайка в Солнечном городе» Николая Носова название «Солнечный город» – аллюзия на утопию Томмазо Кампанеллы «Город Солнца», где тоже описывается идеальный город, а «Незнайка на Луне» – сатира на западный капитализм. Лукоморье из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина в восточнославянской мифологии – заповедное место на краю света, здесь стоит мировое древо, связывающее разные уровни мира.

«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла – образец литературы абсурда с математическими, лингвистическими, философскими шутками и аллюзиями. А в «Зазеркалье», куда попадает Алиса, мир – это большая шахматная доска. Произведения Кэрролла оказали большое влияние на развитие жанра фэнтези в XX веке.

Две самых знаменитых страны фэнтези – это, конечно, Средиземье из вымышленной вселенной Джона Рональда Руэла Толкина и Нарния, место действия эпопеи «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. В образе каждой из этих стран содержится множество смыслов европейской христианской культуры.

Интересно сравнить «Страну Оз» Лаймена Фрэнка Баума и Волшебную страну из книг Александра Волкова. Посетить Гринландию, где происходит большинство событий в книгах Александра Грина, или уютный Муми-дол, в котором живут муми-тролли из серии сказок Туве Янссон. Отдельный вид вымышленных стран – варианты волшебной утопической страны-мечты из детских игровых импровизаций. Самая известная, ярко и развернуто описанная детская страна-мечта в русской литературе – Швамбрания из автобиографической повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания».

На выставке читатель сможет найти книги о вымышленных странах и их создателях. Среди изданий – «Невинные инквизиторы. Джордж Оруэлл и политическая антропология» Дмитрия Хаустова, «Братья Стругацкие: письма о будущем» Юлии Черняховской,

«Льюис Кэрролл. Портрет из Зазеркалья, или Правда о Стране чудес» Нины Демуровой, энциклопедия «Толкин и его мир», «Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию: подлинная история пророка, которого принимают за сказочника» Алистера Макграта.