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Выходные в стиле Minecraft

Веселые мастер-классы в стиле любимой игры!

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События: Мастер-класс.

Вы сможете сделать:

инструменты из Mincraft при помощи 3D-ручки (меч, топор, кирку)
кружку с рисунком, составленным из блоков и персонажей Minecraft
двухцветного градиентного лизуна

Запись по ссылкам:

Изготовление Лизуна:

20 января в 12:30
21 января в 13:00

Рисование 3D ручкой:

20 января в 15:00
21 января в 15:00

Изготовление авторской кружки:

20 января в 16:30
21 января в 16:30

Фокус
c 20 по 21 января
Цены

250 р. (взрослый сопровождающий может присутствовать на мастер-классе бесплатно)

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