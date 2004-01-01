Выходные в стиле Minecraft
Веселые мастер-классы в стиле любимой игры!
Веселые мастер-классы в стиле любимой игры!
Вы сможете сделать:
инструменты из Mincraft при помощи 3D-ручки (меч, топор, кирку)
кружку с рисунком, составленным из блоков и персонажей Minecraft
двухцветного градиентного лизуна
Запись по ссылкам:
Изготовление Лизуна:
20 января в 12:30
21 января в 13:00
Рисование 3D ручкой:
20 января в 15:00
21 января в 15:00
Изготовление авторской кружки:
250 р. (взрослый сопровождающий может присутствовать на мастер-классе бесплатно)