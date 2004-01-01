153389

Выход есть

Виртуальная выставка

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Виртуальная выставкана платформе Genially работает в формате интерактивного плаката! Это дает возможность знакомиться с книгами, не выходя из дома!

Выставка предлагает произведения, в которых герои преодолевают проблемы, трудности и настоящие испытания. Иногда они находятся на грани, но не сдаются. Некоторые истории основаны на реальных событиях!

Смотрите промо-ролик и знакомьтесь с выставкой на сайте.

Город Мурманск
c 26 апреля по 30 мая

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?