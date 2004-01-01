Выход есть

Виртуальная выставкана платформе Genially работает в формате интерактивного плаката! Это дает возможность знакомиться с книгами, не выходя из дома!

Выставка предлагает произведения, в которых герои преодолевают проблемы, трудности и настоящие испытания. Иногда они находятся на грани, но не сдаются. Некоторые истории основаны на реальных событиях!

Смотрите промо-ролик и знакомьтесь с выставкой на сайте.