Выход есть

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Виртуальная выставка
Виртуальная выставка
Виртуальная выставкана платформе Genially работает в формате интерактивного плаката! Это дает возможность знакомиться с книгами, не выходя из дома!
Выставка предлагает произведения, в которых герои преодолевают проблемы, трудности и настоящие испытания. Иногда они находятся на грани, но не сдаются. Некоторые истории основаны на реальных событиях!
Смотрите промо-ролик и знакомьтесь с выставкой на сайте.
Выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Выставка живописеца, графика, дизайнера, члена Союза художников России