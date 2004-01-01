Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. Концерты станут отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом. За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными – ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.