Вторая. Эмоции. Ёльк

Выставка пройдет в рамках проекта «Дом художника. История Ёльк», организованного при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Данный проект направлен на поддержку творчества молодых художников.

Екатерина Кузнецова занимается современным искусством и интерьерной живописью, пишет абстракции в технике флюид арт (жидкий акрил), резин арт (эпоксидная смола), а также создает фактурные (объемные) картины, используя каменную, стеклянную крошку и полудрагоценные камни.

Талант художника девушка открыла в себе в 2015 году, именно тогда она начала заниматься художественной живописью, писала в основном маслом, реже акрилом. С 2018 года перешла на интерьерную живопись, разбавив свою палитру материалов эпоксидной смолой.

В апреле 2019 года принимала участие в конкурсе от Международной школы современной живописи «ARTLAB INTERIOR» и заняла 4 место. В июне 2019 года была участницей Международного конкурса «Luxembourg Art Prize» и заняла призовое место.

Екатерина создает свои картины под творческим псевдонимом «Ёльк». По словам девушки, это не просто псевдоним – это состояние души, в котором она творит.