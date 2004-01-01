Всё это джаз
Новогодняя ночь в lounge-cafe Gray Goose
Gray Goose приглашает встретить Новый 2018 год в стильной JAZZ-атмосфере! Легкий музыкальный флирт от Backstage Girlsband (Москва) и яркая программа от арт-группы, великолепные Marisse' Angels, чувственный саксофон от талантливого столичного музыканта Антона Залетаева – все это превратит lounge-cafe в настоящее jazz кабаре! Всё это джаз! Увидимся 31 декабря в lounge-cafe Gray Goose.
Резерв и подробности по телефону: 999-777
Встречаем зиму в Пинте!
Музыкальный джем от ярких коллективов города в lounge-cafe Gray Goose