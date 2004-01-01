138061

Всё это джаз

Новогодняя ночь в lounge-cafe Gray Goose

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Gray Goose приглашает встретить Новый 2018 год в стильной JAZZ-атмосфере! Легкий музыкальный флирт от Backstage Girlsband (Москва) и яркая программа от арт-группы, великолепные Marisse' Angels, чувственный саксофон от талантливого столичного музыканта Антона Залетаева – все это превратит lounge-cafe в настоящее jazz кабаре! Всё это джаз! Увидимся 31 декабря в lounge-cafe Gray Goose.

Gray Goose
31 декабря
Цены

Резерв и подробности по телефону: 999-777

Смотрите также

138070138070
00
Jazz & Dance
1 декабря
Gray Goose

Музыкальный джем от ярких коллективов города в lounge-cafe Gray Goose

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?