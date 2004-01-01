Ограничения: 18+

Gray Goose приглашает встретить Новый 2018 год в стильной JAZZ-атмосфере! Легкий музыкальный флирт от Backstage Girlsband (Москва) и яркая программа от арт-группы, великолепные Marisse' Angels, чувственный саксофон от талантливого столичного музыканта Антона Залетаева – все это превратит lounge-cafe в настоящее jazz кабаре! Всё это джаз! Увидимся 31 декабря в lounge-cafe Gray Goose.