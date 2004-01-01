Всё будет завтра

Ограничения: 12+

Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни М. Таривердиева, А. Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы.

Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

Состав:

Екатерина Ефремова – вокал, гитара

Евгений Попов – скрипка

Екатерина Охраминская – виолончель

Петр Макаров – фортепиано

Василий Чистячков – бас-гитара

Александр Павловский – ударные