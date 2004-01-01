Всё будет завтра
Концерт Екатерины Ефремовой и ансамбля «Легкие люди»
Концерт Екатерины Ефремовой и ансамбля «Легкие люди»
Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни М. Таривердиева, А. Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы.
Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.
Состав:
Екатерина Ефремова – вокал, гитара
Евгений Попов – скрипка
Екатерина Охраминская – виолончель
Петр Макаров – фортепиано
Василий Чистячков – бас-гитара
Александр Павловский – ударные
300-400 р.
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