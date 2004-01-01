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Встречаем Новый год с...

Книжная выставка детских книг

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События: Выставки.

Зимние каникулы и новогодние праздники – прекрасное время для девчонок и мальчишек, чтобы  погрузиться в литературные приключения и сказочные похождения знаменитых персонажей художественных произведений.

На выставке представлены книги о Буратино, Незнайке, Карлсоне, Мумми-тролле, Бременских музыкантах, Дюймовочке и других сказочных персонажах.
Известные авторы детских книжек Софья Прокофьева и Ирина Токмакова в своей зимней сказке «Подарок для Снегурочки» познакомят юных читателей с Мудрым Вороном, зайцем Митрошкой, Колокольчиком, Шишкой и Ветром Афанасием.

Книге «Жизнь и приключения Санта-Клауса» Фрэнка Баума, автора «Волшебника страны Оз», уже более ста лет.  Это произведение -  одна из самых знаменитых рождественских историй о том, как появился на свет Санта-Клаус, как он рос в волшебном лесу в окружении добрых нимф, чудесных зверей и растений, как решил делать чудесные игрушки для маленьких детей, как боролся со злыми сказочными существами, пытавшимися помешать ему, как появились у него помощники-олени и зародилась прекрасная традиция – дарить подарки на Рождество.

Ваш ребенок еще не знаком с Зайцем-рыцарем и Медведем-лакомкой? Тогда его непременно следует с ними познакомить! Скучно не будет. С Зайцем и Медведем постоянно что-то случается. Захватывающие приключения ждут друзей на каждом шагу. Недаром они живут в Волшебном лесу. Одна из таких историй про приключения Зайца и Медведя называется «Потерянное рождественское письмо» и написал ее немецкий автор и художник Валько.

Можно ли получить подарок от Деда Мороза, если ты пират? Можно, но…придется потрудиться! Татьяна Коваль, автор красочной книжки-игрушки с веселой сказкой в стихах «Новый год у пиратов» предлагает не только почитать веселые пиратские четверостишия, но и поискать в книжке сюрпризы, спрятанные под специальными клапанами.

Известный современный детский писатель Дмитрий Емец предлагает для младших школьников увлекательную новогоднюю историю  «С Новым годом, Снеговик!». Верите ли вы в Деда Мороза? Ваня Купцов верит, хотя его лучший друг Сашка периодически насмехается над ним по этому поводу. И однажды перед самым Новым годом Ване предоставляется случай убедить Сашку в существовании Дедушки Мороза, ведь мальчик становится не просто свидетелем, а самым непосредственным участником сказочных событий. Он случайно узнает, что Кощей Бессмертный, Баба Яга и Кикимора решили похитить у Деда Мороза первое мгновение Нового года, и теперь надо придумать, как им помешать.

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