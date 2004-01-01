Встреча с Санта Клаусом

Закончились рождественские и новогодние праздники. У Деда Мороза и Санта Клауса начались очень длинные каникулы. Как их провести с пользой? Решение принято! Финский Санта Клаус по приглашению едет в «Снежную Деревню»! В программе визита встреча с гостями, рассказ о буднях волшебника, мастер – класс от миссис Санта Клаус по приготовлению рождественского имбирного печенья. И это еще не все…

Не упустите уникальную возможность встретиться с настоящим Санта Клаусом и его супругой, гостями из финской «Деревни Санта Клауса»! Только 11 и 12 февраля 2017 года в г. Кировск Мурманской области экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» предлагает посетителям программу встречи с Санта Клаусом.

11-12 февраля с 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00 фотосессия с Санта Клаусом в снежных залах экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня». А в 17:00 и 19.00 в кафе экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» Вас ждет живое общение с детьми и взрослыми, мастер-класс от миссис Санта Клаус по приготовлению рождественского имбирного печенья, поздравительных открыток, чаепитие с готовым печеньем. Завершит встречу урок финского языка - совместное разучивание и пение финской песенки, рассказ о жизни в «Деревне Санта Клауса», фотосессия с Санта Клаусом и миссис Санта Клаус.



