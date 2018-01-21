Встреча с песней

В программе вечера примет участие клуб авторской песни «Пять углов», который давно снискал себе славу и любовь в бардовском мире. Клуб, созданный в Мурманске еще в 1986 году, имеет звание «Народный коллектив», ведет активную концертную и фестивальную деятельность, является организатором двух областных фестивалей: «Маленький фонарщик» и «Возьми гитару».

Авторская песня – это интерес к человеку и его духовным ценностям, широта охвата личных и общественных явлений. О чём поют сегодняшние барды? О вечном – любви, дружбе, верности, честности и благородстве, о наболевшем – лжи и предательстве.

Кажется, нет чувства, которое не нашло бы отражения в их творчестве.

Приглашаем на встречу с авторской песней всех поклонников этого замечательного жанра.