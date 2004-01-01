Встреча с Андреем Эмдиным

Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

Андрей Эмдин – предприниматель, блогер, автор популярного сообщества ВК «Девушка, привет». В издательстве «Эксмо» в начале февраля выходит дебютная книга Андрея - роман «Когда ты проснешься…». Это злободневная история о любви в виртуальной реальности.

В ходе видеоконференции Андрей Эмдин расскажет о своем романе и ответит на вопросы читателей. Участники Литмоста, задавшие самые интересные, по мнению автора, вопросы, получат книгу писателя с автографом.