Вслед за мечтой
Представление цирка «Комплимент»
Представление цирка «Комплимент»
Цирковые артисты – это всегда уникальная демонстрация человеческих возможностей, завораживающая своим мастерством. Сила и красота, грация и отвага, иллюзия и реальность – мир, в который участники цирка с удовольствием погрузят зрителей.
В мае цирк «Комплимент» отпразднует свой юбилей – 30 лет. В преддверии дня рождения юные артисты подготовили цирковое представление, во время которого зрители смогут увидеть новые захватывающие номера в разных жанрах: жонглирование, эквилибристика, акробатика и воздушная гимнастика.
Кроме того, в концертной программе чудеса разнообразных фокусов покажут участники студии иллюзионного искусства.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
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