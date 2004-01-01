Вслед за мечтой

Цирковые артисты – это всегда уникальная демонстрация человеческих возможностей, завораживающая своим мастерством. Сила и красота, грация и отвага, иллюзия и реальность – мир, в который участники цирка с удовольствием погрузят зрителей.

В мае цирк «Комплимент» отпразднует свой юбилей – 30 лет. В преддверии дня рождения юные артисты подготовили цирковое представление, во время которого зрители смогут увидеть новые захватывающие номера в разных жанрах: жонглирование, эквилибристика, акробатика и воздушная гимнастика.

Кроме того, в концертной программе чудеса разнообразных фокусов покажут участники студии иллюзионного искусства.