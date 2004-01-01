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Вслед за мечтой

Представление цирка «Комплимент»

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События: Концерты, Цирк.

Цирковые артисты – это всегда уникальная демонстрация человеческих возможностей, завораживающая своим мастерством. Сила и красота, грация и отвага, иллюзия и реальность – мир, в который участники цирка с удовольствием погрузят зрителей.

В мае цирк «Комплимент» отпразднует свой юбилей – 30 лет. В преддверии дня рождения юные артисты подготовили цирковое представление, во время которого зрители смогут увидеть новые захватывающие номера в разных жанрах: жонглирование, эквилибристика, акробатика и воздушная гимнастика.

Кроме того, в концертной программе чудеса разнообразных фокусов покажут участники студии иллюзионного искусства.

ДК им. С.М. Кирова
25 февраля
17:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23

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