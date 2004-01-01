Всей семьей в музей

Дети и их родители посетят выставку «Мамонтенок Дима» и увидят уникальный музейный экспонат – мамонтенка и его сердце. Гости мероприятия узнают, когда и при каких обстоятельствах было обнаружено тело ископаемого мамонта в устье ручья Киргилях на территории Магаданской области. А затем ребят ждет интерактивная игра «Путешествие к центру Земли», созданная по мотивам мультфильма «Мама для мамонтенка». Дети вместе с мамонтенком совершат путешествие в далёкую Африку, чтобы помочь ему найти свою маму. Маленькие посетители выполнят множество заданий и отгадают загадки, проявив логику и смекалку. В завершение занятия ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению календарика.

Также все желающие смогут посетить Региональный детско-юношеский центр краеведения и увидеть учебные интерактивные программы, посвященные природе и истории Кольского края. Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова. Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

Программа мероприятий: