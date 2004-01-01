146912

Всей семьей в музей

Экскурсии, интерактивная игра и демонстрации учебных программ

0
Я иду
Ваша оценка
События: Акции, Экскурсии.

Дети и их родители посетят выставку «Мамонтенок Дима» и увидят уникальный музейный экспонат – мамонтенка и его сердце. Гости мероприятия узнают, когда и при каких обстоятельствах было обнаружено тело ископаемого мамонта в устье ручья Киргилях на территории Магаданской области. А затем ребят ждет интерактивная игра «Путешествие к центру Земли», созданная по мотивам мультфильма «Мама для мамонтенка». Дети вместе с мамонтенком совершат путешествие в далёкую Африку, чтобы помочь ему найти свою маму. Маленькие посетители выполнят множество заданий и отгадают загадки, проявив логику и смекалку. В завершение занятия ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению календарика.

Также все желающие смогут посетить Региональный детско-юношеский центр краеведения и увидеть учебные интерактивные программы, посвященные природе и истории Кольского края. Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова. Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

Программа мероприятий:

  • 12:00 – демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность - 18 минут; 1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения). Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.
  • 13:00 – экскурсия по выставке «Мамонтенок Дима» и игра «Путешествие к центру Земли». Мероприятие рекомендовано для детей младшего школьного возраста (1 этаж, малый выставочный зал).
  • 13:30 – мастер-класс по изготовлению календарика (2 этаж, коридор).
  • 14:00 – демонстрация учебной программы «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута, 1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения)). Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

Цены

150 рублей – взрослый билет

40 рублей – детский билет (до 16 лет)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?