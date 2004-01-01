137128

Всероссийский марафон MARVEL

Настоящий праздник для фанатов кинематографической вселенной MARVEL

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 16+
События: Фестивали, Видеотрансляции.

В преддверии выхода на большие экраны фильма «Тор: Рагнарёк» Объединенная сеть «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» организует настоящий праздник для фанатов кинематографической вселенной MARVEL! В кинотеатрах объединенной сети будут снова показаны такие любимые зрителями фильмы, как «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Тор 2: Царство тьмы».

Для поклонников вселенной MARVEL в Мурманске Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» подготовила отдельный подарок. Первые 70 зрителей в каждом из этих городов, купившие билеты на все фильмы марафона на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» , а также сайте Всероссийского Марафона MARVEL до конца дня 30 октября (включительно), получают возможность попасть в качестве гостей на закрытую премьеру блокбастера «Тор: Рагнарёк», которая состоится 1 ноября в 21:00 - до выхода фильма в широкий прокат.

Кронверк Синема Форум
c 30 октября по 1 ноября
Цены

165-209 р.

Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?