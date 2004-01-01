Всероссийский марафон MARVEL

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В преддверии выхода на большие экраны фильма «Тор: Рагнарёк» Объединенная сеть «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» организует настоящий праздник для фанатов кинематографической вселенной MARVEL! В кинотеатрах объединенной сети будут снова показаны такие любимые зрителями фильмы, как «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Тор 2: Царство тьмы».

Для поклонников вселенной MARVEL в Мурманске Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» подготовила отдельный подарок. Первые 70 зрителей в каждом из этих городов, купившие билеты на все фильмы марафона на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» , а также сайте Всероссийского Марафона MARVEL до конца дня 30 октября (включительно), получают возможность попасть в качестве гостей на закрытую премьеру блокбастера «Тор: Рагнарёк», которая состоится 1 ноября в 21:00 - до выхода фильма в широкий прокат.