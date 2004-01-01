Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках Программы ОКР «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет.

Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран. В России в этом году о желании принять участие в спортивном фестивале заявили уже около 50 регионов.

Мурманская область активно включилась в спортивное мероприятие, на трассы выйдет более 1000 человек. Организаторы приглашают в спортивный комплекс «Долина Уюта» всех желающих получить удовольствие и заряд бодрости.

В рамках Всероссийского дня ходьбы пройдут соревнования по северной (скандинавской) ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» – индивидуальные состязания по преодолению дистанции с постоянной оценкой техники передвижения. На соревнованиях можно выполнить квалификационный норматив для участия в Гран При России – 2018 по северной ходьбе, этот турнир пройдёт в мае следующего года в Москве. Судьями по стилю выступят вице-президент Российской Федерации северной ходьбы Андрей Загаров и призёры III Открытого Кубка Москвы Наталья Богданова и Татьяна Трофимов.

Программа мероприятия:

12:00-12:30 – сбор участников и построение

12:30 – приветствие участников, разминка

12:40 – массовый старт

500 метров – люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и дети дошкольных образовательных учреждений с родителями

2000 и 3000 метров – любители ходьбы и здорового образа жизни

3000 метров - участники, проходящие тестирование по виду испытания ВФСК «ГТО» скандинавская ходьба

13:20 – старт участников соревнований по скандинавской ходьбе в дисциплине «скилл-рейс» на дистанции 2000 м. На дистанциях 2000 м и 3000 м. допускается участие детей только в сопровождении взрослых.