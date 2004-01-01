Всероссийские филармонические сезоны

Программа концерта

1 отделение

Ф.Мендельсон. Трио для фортепиано скрипки и виолончели до минор.

2 отделение

П.И.Чайковский. Трио «Памяти великого артиста» ( для фортепиано,скрипки и виолончели).

Лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии пианист Филипп Копачевский снискал любовь и признание публики. Его концерты проходят в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Нидерландах, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании, Черногории, Эстонии, Литве и во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где по заказу телекомпании NHK записал диск с произведениями Шопена. Филипп Копачевский родился в 1990 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную школу, Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора Сергея Доренского). Лауреат восьми международных конкурсов, в том числе Х Конкурса пианистов имени Шуберта (Германия) и Конкурса пианистов в Энсхеде (Нидерланды). Выступает с Гос.оркестром России имени Светланова, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, Миланским симфоническим оркестром имени Верди, Национальным оркестром Иль-де-Франс и другими. Участник многих международных фестивалей, в том числе Фортепианного фестиваля в Майами, Arts Naples World Festival (США), международного фестиваля фирмы «Стейнвей» (США), в Анси и Кольмаре (Франция)…В сезоне 2016/2017 дал сольный концерт в Большом зале консерватории. Выпустил два альбома сочинений композиторов-романтиков, работает над записью произведений Брамса. Участник проекта «Звезды XXI века» Московской филармонии, один из наиболее востребованных ее солистов.

Павел Милюков – лауреат, обладатель бронзовой медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015) и многих других престижных музыкальных соревнований.Скрипач ведет активную концертную деятельность: гастролирует в Австрии, Бельгии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Греции, Южной и Северной Корее, Китае и во многих городах России, где также проводит мастер-классы. Его выступления проходят на крупнейших отечественных сценах, среди которых Концертный зал имени П. И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал Мариинского театра.Артист сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными коллективами: Государственным акадСреди дирижеров, с которыми сотрудничает артист, — В. Гергиев, В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнёв, Ю. Симонов, К. Ярви, А. Сладковский, В. Петренко, Дж. Конлон, Р. Канетти.емическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, оркестром Мариинского театра… Скрипач был дважды удостоен стипендии Санкт-Петербургского Дома музыки и Акционерного Банка «Россия» (2008, 2009). С 2007 года – солист Санкт-Петербургского Дома музыки. С 2012 года скрипач – солист Московской государственной академической филармонии. На протяжении многих лет Павел Милюков является участником программы «Звезды XXI века».Павел Милюков — выпускник Московской консерватории (класс народного артиста России, профессора В. М. Иванова), продолжил обучение в Венской консерватории (класс профессора Б. Кушнира). Артист играет на скрипке Гварнери Ex-Szigeti, любезно предоставленной одним из швейцарских фондов. В 2016 году Павел Милюков награжден Орденом Дружбы.

Александр Рамм – один из самых одарённых и востребованных виолончелистов своего поколения. В его игре сочетаются виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность. Александр Рамм – обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), победитель многих других музыкальных соревнований. Кроме того, Александр – первый и, на сегодняшний день, единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). В сезоне 2016/2017 у Александра состоялись важные дебюты, среди которых выступления в Парижской филармонии и лондонском Кадоган-холле (с Валерием Гергиевым), а также концерт в Белграде под управлением Михаила Юровского, на котором прозвучал Второй виолончельный концерт Шостаковича. Запись Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева под управлением Валерия Гергиева транслировалась французским телеканалом Mezzo. В текущем сезоне Александр Рамм вновь выступает в Парижской филармонии, где играет с Государственным квартетом имени Бородина, запланированы также новые концерты с Валерием Гергиевым и Михаилом Юровским. Александр Рамм родился в 1988 году во Владивостоке. Учился в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и аспирантуре (класс виолончели профессора Н. Н. Шаховской, класс камерного ансамбля профессора А. З. Бондурянского). Совершенствовал мастерство в Берлинской высшей школе музыки имени Г. Эйслера под руководством Франса Хельмерсона. Музыкант принимает участие во всех значительных проектах Санкт-Петербургского Дома музыки, является постоянным участником программ продвижения молодых артистов Московской филармонии, в том числе проекта «Звёзды XXI века» в Москве и в регионах России, выступает в концертах Московского Пасхального фестиваля. Александр гастролирует во многих городах России, Литвы, Швеции, Австрии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии, Японии, ЮАР и других стран. Сотрудничал с известными дирижёрами, среди которых Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Юровский, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Александр Лазарев, Александр Сладковский, Станислав Кочановский. Благодаря меценатам, почитателям классической музыки, семье Schreve (Амстердам) и Елене Лукьяновой (Москва) с 2011 года Александр Рамм играет на инструменте кремонского мастера Габриэля Жебрана Якуба.