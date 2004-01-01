О чем мечтает ваш ребенок? Познакомиться с любимым героем мультфильма? Или, быть может, посетить удивительную страну? Эти мечты исполнятся! В Кружке Бригантина пройдет праздник «Всемирный День Дружбы», в рамках которого маленькие гости смогут совершить невероятное путешествие в сказочную страну Эквестрию, чтобы встретиться с забавными персонажами из мультфильма «My little Pony», весело провести время и найти новых друзей. А музыкально-драматический театр из города Санкт-Петербург покажет кукольный спектакль «Черепашка и Львенок». Ведь «День Дружбы» создан для того, чтобы еще раз рассказать детям о том, что дружба – это действительно настоящее чудо!