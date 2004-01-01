Ограничения: 18+

Празднуем Международный День Диджея! За пультом 8 Диlжеев, музыкантов и резидентов Мурманских клубов, которые будут играть свою музыку в живую на виниле и не только!

Line Up:

22:00-23:00 DJ Dimm Ext/DJ Ver-Dikt

23:00-00:00 DJ Hakuna Matata

00:00-01:00 DJ Katia Romashkina

01:00-02:00 DJ Dimm Ext/DJ Ver-Dikt

02:00-03:00 DJ DM Shved

03:00-04:00 DJ Slava Shoom 7Sky

04:00-05:00 DJ Silinsky (Pin Up)

04:00-05:00 DJ Gabur (XXXX)

10% от выручки бара будут перечислены в благотворительный фонд "Руки Жизни"



