Международный День Диджея
Благотворительный вечер в Negroni Club
Празднуем Международный День Диджея! За пультом 8 Диlжеев, музыкантов и резидентов Мурманских клубов, которые будут играть свою музыку в живую на виниле и не только!
Line Up:
22:00-23:00 DJ Dimm Ext/DJ Ver-Dikt
23:00-00:00 DJ Hakuna Matata
00:00-01:00 DJ Katia Romashkina
01:00-02:00 DJ Dimm Ext/DJ Ver-Dikt
02:00-03:00 DJ DM Shved
03:00-04:00 DJ Slava Shoom 7Sky
04:00-05:00 DJ Silinsky (Pin Up)
04:00-05:00 DJ Gabur (XXXX)
10% от выручки бара будут перечислены в благотворительный фонд "Руки Жизни"
Дополнительная информация по телефону: 44-34-34
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