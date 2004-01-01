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Международный День Диджея

Благотворительный вечер в Negroni Club

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Празднуем Международный День Диджея! За пультом 8 Диlжеев, музыкантов и резидентов Мурманских клубов, которые будут играть свою музыку в живую на виниле и не только! 

Line Up: 
22:00-23:00 DJ Dimm Ext/DJ Ver-Dikt
23:00-00:00 DJ Hakuna Matata 
00:00-01:00 DJ Katia Romashkina 
01:00-02:00 DJ Dimm Ext/DJ Ver-Dikt 
02:00-03:00 DJ DM Shved
03:00-04:00 DJ Slava Shoom 7Sky 
04:00-05:00 DJ Silinsky (Pin Up)
04:00-05:00 DJ Gabur (XXXX)

10% от выручки бара будут перечислены в благотворительный фонд "Руки Жизни"

Negroni club
9 марта
22:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 44-34-34

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