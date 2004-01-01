Всех главней на свете дети!

В этот день «Кировка» превратится в настоящий Телецентр «Чудетство». В 11:15 на игровых площадках ребята из оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 10 исполнят любимые мелодии из мультфильмов, встретятся с обитателями юннатского кружка – различными птицами, рыбами, черепахами и ставшими уже любимцами многих детишек попугаями Тимошей и Габриэль, отгадают кадры из известных мультипликационных фильмов, найдут решения сложным головоломкам и ребусам, а также покажут спортивные навыки. Участники цирка «Комплимент» мурманской «Кировки» обучат детей цирковым фокусам и балансировке на катушках, а в Мастерской веселого настроения школьники вырежут из бумаги цветы и украсят ими игровые площадки.

В 12:00 в Фестивальном зале корреспонденты Телецентра «Чудетство» проведут развлекательную программу с песнями, танцами, играми и выступлениями творческих коллективов Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Всех мальчишек и девчонок с Международным днем защиты детей поздравит Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.