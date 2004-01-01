Все Татьяны русской литературы

Выставка изданий, в которых действуют Татьяны, или авторы произведений носят это красивое русское имя

Имя Татьяна является весьма распространённым именем в русской литературе. Какие Татьяны могут быть после Лариной? Окинем взглядом книжные полки и вспомним героинь. Это и чеховская Татьяна Репина, это бунинская Танька, это Таня у Набокова, есенинская Танюша-красавица.

Книга Татьяны Толстой «Войлочный век» – это сборник отличных рассказов и увлекательных эссе. Впечатления, воспоминания и размышления автора сплелись в них в один великолепный узор. Читать книгу легко, после нее остается впечатление, как от уютной дружеской беседы в тени домашнего абажура.

Детектив Анны и Сергея Литвиновых «Та самая Татьяна» - это блестящая литературная стилизация.

Неожиданное продолжение гениального пушкинского романа «Евгений Онегин». Авторы провели свое расследование и пришли к совершенно неожиданному выводу: Онегин вовсе не убивал Ленского на дуэли! Но кто стрелял? Об этом вы узнаете, прочитав детектив.

Сюжет романа Татьяна Поляковой «Свой, чужой, родной» начинается со старого, зловещего и таинственного особняка, который заинтересовал Валентину Смирнову. Тинка, так ее называют друзья, – очаровательная молодая девушка с пытливым умом и неуемным любопытством. В романе происходит исчезновение двух людей и прочие непонятные вещи. Тинка начинает собственное расследование.

Символично, что выставка начинает свою работу 25 января в Татьянин день.